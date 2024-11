Morte di Larimar Annaloro, la Procura dei minori: “Non è un suicidio anomalo”

A pochi giorni dalle indiscrezioni trapelate in seguito all’autopsia sul corpo di Larimar Annaloro, che ipotizzavano la possibilità di un’ipotesi alternativa al suicidio della giovane di Besozzo residente a Piazza Armerina (En), la Procura dei Minori di Caltanissetta mette in chiaro la propria visione della vicenda consumatasi lo scorso 5 novembre, confermando che dall’esame visivo del corpo e dai rilievi effettuati l’ipotesi del suicidio è compatibile.

A differenza di quanto riportato in un primo momento, infatti, le scarpe della ragazza erano sporche di terra, è plausibile la modalità con la quale si sarebbe suicidata (piedi e gambe legate dalla corda di un’altalena e cappio intorno al collo, legato ad un albero nel giardino di casa) e il biglietto fatto recapitare tramite una terza persona al fidanzatino sarebbe stato scritto da lei.

Il procuratore per i minori Rocco Cosentino ha aggiornato i media con una conferenza stampa quest’oggi (martedì), anche se i risultati finali dell’autopsia arriveranno tra quasi tre mesi: «La morte è compatibile con il soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta. Questo alla luce delle ricognizione cadaverica, attediamo ora l’autopsia». Rimane sul tavolo, comunque, l’ipotesi di induzione al suicidio anche se, come ha affermato il procuratore, tutte le persone legate alla vicenda hanno fornito ampie spiegazioni e si sono dimostrate disponibili a chiarire ogni aspetto.

La giovane, da poco arrivata in paese da Besozzo dove aveva vissuto fino a 14 anni, sarebbe finita al centro di un litigio con un’altra ragazza del posto per un fidanzatino conteso. La madre di Larimar non si dà pace per quanto avvenuto e ha sempre dichiarato che attorno alla scomparsa della figlia ci fossero troppe anomalie.