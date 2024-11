Nel 1944 un naufragio nel Lago Maggiore costò la vita a sei giovani di Taino e Angera

Ci sono storie dimenticate, nascoste sotto uno strato di polvere o stipate soltanto nei ricordi di chi le ha vissute. Quella in cui si è imbattuto Nello Grossi, pensionato angerese, impegnato per passione personale in una ricerca dedicata ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, è una di queste. Ed è una storia drammatica di cui pochissimo oggi si conosce ma che rappresenta un pezzo di storia del territorio che va ben oltre la cronaca dei tempi. Parte da un particolare senza il quale, probabilmente, questa storia sarebbe rimasta nascosta nei racconti di qualche anziano del Basso Verbano. «Ero al cimitero di Angera, alla ricerca di tombe dedicate ai caduti per la mia ricerca – racconta Nello – quando l’occhio mi è finito su quella della famiglia Soma che riportava la foto di due giovani in divisa militare: Serafino e Pietro. Deciso a saperne di più ho provato a risalire a possibili discendenti. È così che ho incontrato una nipote che mi raccontò una vicenda molto singolare e tragica. Sì, i due giovani erano fotografati entrambi in divisa ma solo uno, Serafino (classe 1914, sergente di marina telegrafista) morì in guerra, disperso in mare nell’affondamento dell’incrociatore Pola il 29 marzo 1941».

Un fratello morto nel mare, l’altro nelle acque del Lago Maggiore

Una tragica coincidenza, scoprì Nello poco più avanti: «L’altro fratello, Pietro, appariva anch’egli in divisa ma non morì in guerra. Morì però, proprio come Serafino, annegato, questa volta nelle acque tempestose del Lago Maggiore il 4 gennaio 1944. Le ricerche che mi hanno portato a documentare la fine di questi due giovani mi hanno permesso però di ricostruire una vicenda molto più ampia». Dai documenti degli archivi parrocchiali Nello è risalito non solo alle cause della morte di Pietro ma anche alla notizia di altre persone coinvolte in un naufragio avvenuto poco distante dalle rive di Arona in quella fredda giornata d’inverno. Ma cosa ci faceva l’angerese Pietro su una barca partita da Arona nella stagione più fredda? E chi c’era con lui?

La risposta era nascosta nelle pagine dei registri della Parrocchia: «Sfogliando il documento trovai altre due persone morte lo stesso giorno Adriano Fioretti e Italo Maffini, entrambi “annegati per disgrazia nel lago”. Provai quindi a ripetere la ricerca a Taino e trovai altri tre nomi Lorenzo Tacca, Giovanni Cogliati ed Enrico Mira, morti “per annegamento per essersi rovesciata la barca per il forte vento, sulla quale vi erano tre tainesi e tre angeresi, reduci del lavoro presso la SIAI Marchetti di Sesto Calende”. Una tragedia enorme, erano tutti giovanissimi e vennero ripescati alcuni giorni dopo abbracciati tra loro. Solo uno del loro gruppo si salvò perché non si imbarcò per svolgere una commissione».

La ricerca di Nello Grossi ha permesso di ricostruire i contorni del naufragio ma anche di risalire alle cause e ai discendenti delle vittime che avevano sentito tramandare l’accaduto da nonni e genitori. La pubblicazione “Ricordo di sei giovani lavoratori della Siai Marchetti” è importante perché raccoglie e “mette in salvo” queste testimonianze dirette ma ricostruisce inoltre le informazioni sul luogo dove i sei ragazzi lavoravano, un distaccamento aronese della Siai Marchetti.

Sei giovani vite spezzate mentre rientravano dal lavoro

Particolare quest’ultimo fondamentale perché ha permesso di risalire al punto da cui l’imbarcazione partì e poco dopo venne inghiottita dal lago in tempesta. Si tratta di un edificio, ancora presente ma abbandonato, situato nella periferia aronese in via Valle Vevera, distante dal porticciolo circa due chilometri tutti in salita». A ricostruire quella vicenda in modo accurato è, tra le testimonianze, quella di Magda Cogliati, ex sindaca di Angera: