Nel primo semestre 2024 quasi 55.500 accessi nei pronto soccorso della Valle Olona: i casi di Gallarate e Saronno

Quali sono i pronto soccorso che lavorano di più in provincia di Varese? Di quali territori sono riferimento? Sono le domande a cui il consigliere regionale dei Democratici Samuele Astuti voleva rispondere con la richiesta dell’attività dei singoli PS del Varesotto e l’indicazioni dei flussi territoriali.

La fotografia disegna una rete dell’emergenza urgenza differente da quella reale, costruita ufficialmente da Regionale Lombardia, ed evidenzia le possibili ragioni di alcune criticità legate al carico di lavoro.

Gli accessi nel primo semestre 2024 nei pronto soccorso dell’Asst Valle Olona sono stati 26.499 nel presidio di Busto Arsizio, 16.707 in quello di Gallarate e 12.240 nel PS di Saronno.

Nel presidio di Busto Arsizio

sono stati soprattutto i residenti del Distretto a presentarsi: 13.819 gli accessi, mentre sono stati 4853 quelli proveniente dal Gallaratese, 2970 dal distretto di Somma, 951 dal Castanese, 781 dal Legnanese, 294 dal Saronese e poi 239 dal distretto di Sesto, 209 da quello di Azzate, 197 da quello di Tradate e 129 da Fino Mornasco, più altri 478 accessi da residenti in 18 diversi distretti.

Al PS del Sant’Antonio di Gallarate

sono avvenuti 8457 accessi dal distretto di riferimento, 3836 da quello di Somma, 1033 dal territorio di Busto e Castellanza, 576 da quello di Sesto, 558 da quello di Azzate, , 149 dal Legnanese, 123 dal Castanese, 110 dal Tradatese, 103 dal distretto di Varese mentre sono 12 i territori registrati con accessi inferiori ai 100.

Dal Distretto di Gallarate, viceversa, sono stati oltre 6200 i residenti che si sono spostati, in caso di emergenza, in altri PS: al Circolo di Busto sono stati ben 4853 gli accessi registrati in sei mesi, 84 accessi a Saronno, 1317 a Tradate, 56 ad Angera, 21 al PS di Cittiglio, 13 in quello di Luino.

Il PS di Saronno

ha registrato 5378 accessi provenienti dal territorio di riferimento; 2305 da quello di Lomazzo, 1658 dal territorio di Seregno, 549 da Garbagnate, 277 da Desio, 173 dal Legnanese, 165 da Cantù e Mariano Comense, 143 da Busto , 132 dal distretto della Rhodense e 114 da Olgiati Comasco oltre ad accessi inferiori a 100 da 6 diversi territorio tra Varesotto, Comasco e Milanese.

Pochi, comunque, gli accessi dei residenti saronnesi negli altri presidi varesini: solo Busto e Tradate rappresentano un’alternativa. Si contano, infatti, 294 accessi al Circolo di Busto, 81 al Sant’Antonio di Gallarate, 657 al Galmarini di Tradate e 76 al Circolo di Varese.