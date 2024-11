“Nessun rischio”, rientrano a casa gli evacuati dopo l’esplosione di Sesto Calende

Alle prime luci dell’alba del 4 novembre, una forte esplosione ha scosso il centro di Sesto Calende, spingendo all’evacuazione delle vie limitrofe per timore di ulteriori pericoli. I Vigili del fuoco sono stati al lavoro tutta la giornata sul sito per assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi.

«A seguito delle verifiche condotte nella zona interessata dall’incidente di questa mattina – spiega una nota dei vigili del fuoco -, sia da nostri operatori che dai tecnici della società del gas, si comunica che non è stata riscontrata la presenza di “sacche” di metano. Pertanto, in serata tutte le persone evacuate potranno rientrare nelle proprie abitazioni, fatta eccezione per gli occupanti dello stabile coinvolto nell’esplosione, che è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni strutturali subiti».