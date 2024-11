Oltre la Tavolozza: Nadia Crenna a Sesto Calende con una mostra “tra colore ed emozione”

Con Oltre la tavolozza Nadia Crenna torna nello spazio espositivo di Sesto Calende che conosce bene: la sala mostre della Pro Sesto ha già ospitato in passato i suoi lavori, come le mostre Zampilli di Colore e una precedente edizione di Oltre la Tavolozza.

Dal 27 novembre all’11 dicembre la sala espositiva di Via d’Italia si trasformerà in un vivace palcoscenico con la nuova esposizione che segna un importante traguardo nella carriera dell’artista. Durante il 2024, Crenna ha esposto le sue opere in prestigiose città come Milano, Parigi, Mantova, Sondrio e ha preso parte alla Biennale di Terni.

Il momento clou dell’esposizione sarà il vernissage di sabato 30 novembre alle 17, sarò l’occasione per incontrare l’artista e scoprire i segreti del suo processo creativo. La mostra sarà poi visitabile nei seguenti orari il lunedì e il giovedì al mattino dalle 10 alle 12:00, mentre al pomeriggio dalle 16 alle 18. Gli orari del venerdì e della domenica saranno dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19.

L’anima di “Oltre la Tavolozza”

Le opere in mostra dell’edizione 2024 di Oltre la Tavolozza testimoniano un approccio sempre più intuitivo ed emozionale, con una ricerca tecnica che spazia tra olio, acrilico e gouache su carta. Oltre ai dipinti, Nadia Crenna presenterà i foulard in seta ispirati ai suoi quadri, le creazioni in ceramica artistica, che arricchiscono ulteriormente il percorso espositivo.