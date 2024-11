“Per una Comunità rinnovata” riparte compatta dopo il congresso interno: «Saremo un’opposizione costruttiva»

Un congresso per guardarsi in faccia dopo la sconfitta alla scorsa tornata elettorale, che ha visto la vittoria di “Progetto per Gorla + Viva” e l’insediamento di una nuova Amministrazione, con Fabiana Ermoni ad indossare la fascia tricolore.

Dopo vent’anni dall’altra parte dei banchi del Consiglio comunale, la lista civica “Per una Comunità rinnovata” ha iniziato in questi mesi a destreggiarsi con il ruolo di opposizione, con nuovi ingressi fra i consiglieri e Fabio Lorvetti pronto a “guidare” i colleghi più inesperti nel grande meccanismo della politica.

Mercoledì 20 novembre iscritti e simpatizzanti si sono ritrovati per analizzare quanto accaduto, organizzarsi e ripartire compatti.

Il convegno di mercoledì 20 novembre

E’ proprio Lorvetti a fare un bilancio della riunione e a raccontare come il gruppo intende muoversi: «E’ stata una bella serata, una buona partecipazione: diversi e interessanti sono stati gli interventi. Abbiamo fatto il punto della situazione sul presente e su come meglio affrontare il futuro. Abbiamo riflettuto su come coinvolgere nuove persone, vista la disaffezione generale alla politica, all’impegno amministrativo e al voto. La nostra vuole essere una partecipazione costruttiva all’Amministrazione del nostro paese, per quello che ci sarà concesso fare, sperando in un maggior coinvolgimento rispetto a quello che è stato in questi primi mesi».

Fabio Lorvetti, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale

Ripartire dalla gente, dunque, ascoltando le richieste che giungono dai cittadini e proponendo un modus operandi all’insegna della collaborazione con la maggioranza, auspicando che Ermoni e i suoi siano pronti ad ascoltare idee e proposte che saranno presentate.

Proprio in quest’ottica di rinnovamento – pur sulla scia dei valori che determinarono la nascita della lista civica – il consiglio direttivo è cambiato, con nuovi nomi e rinnovate energie a “tenere la quadra” del gruppo.

Cambio di ruolo per Mazzocchin

Primo cambiamento registrato è quello del coordinatore, Andrea Mazzocchin, che ha lasciato l’incarico dopo oltre un decennio. Al suo posto è stata eletta la giovanissima Martina Orlandi, già consigliere durante il secondo mandato di Vittorio Landoni, ora rieletta insieme a Lorvetti, Giuseppe Di Leva e Federica Bortolin.

Andrea Mazzocchin pronto a collaborare con la lista civica con un altro ruolo

La decisione dell’ex coordinatore non muta affatto il suo interesse verso l’impegno politico per il suo paese, ma – come spiega lo stesso Mazzocchin: «Dopo tutti questi anni come coordinatore credo sia giusto per il nostro gruppo avere nuove energie e un cambiamento che possano giovare a tutti. Inoltre io ho bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista, restando all’interno del coordinamento, ma non più da coordinatore. Guardo con fiducia al nuovo incarico di Orlandi, convinto che saprà fare bene, portando idee nuove e entusiasmo».

Mazzocchin spende parole di riflessione anche sulla serata, che ha condotto verso la decisione di «fare maggiore informazione, con momenti di confronto pubblico, coinvolgendo la comunità e presentando le nostre proposte. Vogliamo dare continuità alla lista con persone che hanno desiderio di impegnarsi per il bene del nostro paese, chiamando i nostri concittadini a contattarci e a farci sentire le loro idee».

Le idee della nuova coordinatrice

La nuova coordinatrice di “Per una Comunità rinnovata” è la 27enne Martina Orlandi

Martina Orlandi, 27 anni, è il nuovo volto della lista, nel ruolo di coordinatrice: insieme a lei Daniele Ferioli come tesoriere e gli altri membri del coordinamento. Questa la composizione: Susanna Faraci, Alessandro Capozziello, Andrea Mazzocchin, Angelo Albè, Daniele Ferioli e Filippo Mari.

Il nuovo incarico trova Orlandi sorridente e pronta a rimboccarsi le maniche: in silenzio la coordinatrice ha ascoltato tutti gli interventi, degli appartenenti alla lista più “freschi”, come di quelli con più esperienza, tra i quali l’ex sindaco Vittorio Landoni e Daniele Mantegazza – uno dei fondatori della lista – e prende parola per raccontare ai gorlesi la sua visione di “Per una Comunità rinnovata”: «Ringrazio personalmente e a nome di tutta la lista Andrea, nostro coordinatore per 11 anni. Il lavoro fatto in questi anni è stato prezioso e altrettanto sarà la sua presenza per i prossimi anni. Il mio obiettivo, condiviso con e dalla squadra che presentiamo, sarà quello di tornare ad essere presenti in mezzo alle persone. Continuare ad ascoltare e confrontarsi con tutti ma anche essere proattivi e propositivi: promuovere e organizzare incontri su temi di carattere locale e nazionale, sviluppare nuove relazioni per riportare le persone a riunirsi e dialogare».