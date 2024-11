Perde il controllo del mezzo ed “entra” con il camion in una casa a Montano Lucino

Grave incidente oggi a Montano Lucino, dove un uomo alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo che si è letteralmente infilato in un’abitazione in via Pascoli.

Solo per una casualità che ha del miracoloso la donna che si trovava in quel momento nell’abitazione non è stata coinvolta. Ferito il conducente del mezzo, un uomo di 58 anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato ricoverato in codice giallo. Ferite ma non in gravi condizioni una passante e una donna che in auto è stata urtata dal camion.

Sul posto due ambulanze con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Cantù.