“Pinocchio – Il Musical” al CineTeatro di Binago: un’avventura emozionante per tutta la famiglia

La magia del teatro incontra la celebre storia di Pinocchio in un musical imperdibile, in programma al CineTeatro Binago per due spettacoli: venerdì 16 novembre alle 21:00 e sabato 17 novembre alle 15:30. Presentato dalla Compagnia Teatrale Inemesi, Pinocchio – Il Musical promette di affascinare e divertire il pubblico di ogni età con una produzione ricca di emozioni e sorprese.

Adatto a tutta la famiglia, questo spettacolo non solo commuove e diverte, ma offre anche un’esperienza visiva e sonora indimenticabile, grazie a grandiosi effetti speciali, coreografie spettacolari e canzoni coinvolgenti che sapranno trasportare gli spettatori nel mondo magico creato da Carlo Collodi. Un’occasione unica per rivedere i personaggi indimenticabili come il Grillo Parlante, la Fata Turchina e il Gatto e la Volpe, in una veste moderna e coinvolgente.

Il CineTeatro Binago, situato in Viale Caduti 2 a Binago (CO), offre biglietti al costo di 12 euro, con una riduzione speciale di 6 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti in prevendita, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro: www.cineteatrobinago.it.

Non perdete l’occasione di immergervi in una favola senza tempo, portata in scena con energia, talento e passione dalla Compagnia Teatrale Inemesi.