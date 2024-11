Porte aperte con Varese Oltreconfine ODV: un brunch per parlare di progetti e solidarietà

L’Associazione Varese Oltreconfine ODV, attiva dal 2022, apre le sue porte per un evento speciale, dedicato a soci, volontari, giovani, famiglie e simpatizzanti. Un’occasione unica per vivere un momento di convivialità, scoprire i progetti futuri e approfondire le numerose attività dell’associazione.

Il prossimo 30 novembre, l’associazione organizza un brunch a porte aperte rivolto a diversi gruppi. I soci e i volontari saranno accolti per rafforzare il senso di comunità e aggiornarsi sulle iniziative future. I giovani studenti e i neolaureati potranno esplorare il mondo del terzo settore e le sue opportunità, come tirocini e stage. I simpatizzanti avranno modo di conoscere meglio le attività e valutare un ruolo attivo come soci o volontari. I rappresentanti di enti di rete saranno invitati a collaborare per ampliare il supporto agli assistiti, mentre le famiglie potranno scoprire i numerosi servizi offerti.

L’associazione, nata con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento per italiani e stranieri, si dedica al supporto lavorativo e alla costruzione di una rete di collaborazione. Tra i servizi proposti ci sono l’orientamento nella redazione del curriculum vitae e nell’iscrizione ai centri per l’impiego, la riqualificazione formativa in collaborazione con enti come CIOFS FP Lombardia ed ENAIP Lombardia, e i corsi di italiano per adulti (livelli A1 e A2), ripresi il sabato mattina.

Il progetto “Insieme verso l’autonomia” continua a offrire soluzioni personalizzate agli assistiti: il 70% di loro ha già trovato occupazione. Inoltre, una nuova convenzione con Autoscuola La Motta facilita il conseguimento della patente di guida a prezzi calmierati.

L’associazione evidenzia la crescente necessità di volontari flessibili, pronti a lavorare in rete per rispondere alle diverse esigenze. “Abbiamo bisogno di persone che dedichino tempo e capacità al nostro progetto”, sottolinea la Presidente.

Per sostenere i propri obiettivi, Varese Oltreconfine invita la comunità a partecipare a due importanti eventi. L’8 dicembre 2024, durante il Mercatino di Natale a Masnago, sarà presente un banchetto informativo con raccolta fondi per aiutare gli assistiti nel conseguimento della patente di guida, in collaborazione con Ass. Voce. Il 15 dicembre 2024, si terrà la 6ª Edizione della “Corri e Cammina con Babbo Natale”, una camminata lungo il lago di Comabbio organizzata con il Gruppo di Cammino Biumo Superiore e il Gruppo Atletico Aermacchi. Durante l’evento, i partecipanti riceveranno cappellini natalizi offerti dall’associazione e potranno gustare un rinfresco finale.

Per prenotazioni al brunch del 30 novembre o per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione al numero 393 8853098 o scrivere all’email vareseoltreconfine.cv@gmail.com. Il sito ufficiale vareseoltreconfine.it e i canali social su Facebook e Instagram forniscono ulteriori dettagli e aggiornamenti.

Tutti i servizi dell’associazione sono gratuiti. Per continuare a sostenere il progetto, è possibile partecipare alle iniziative, offrire tempo come volontari o condividere i percorsi degli assistiti.