Prenota i gadget Glocal 2024: un tocco di stile per il festival del giornalismo

A Varese è tutto pronto per accogliere la tredicesima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale che torna quest’anno dal 7 al 9 novembre, con tre giornate di sole in vista. Come sempre, il festival si propone di anticipare e stimolare il dibattito su temi fondamentali legati all’informazione, e quest’anno ha deciso di farsi trovare pronto anche per l’inverno, presentando una serie di nuovi e “caldi” gadget.

I gadget Glocal 2024 comprendono un cappellino, uno zaino, un ombrello e un quadernetto: un kit ideale per chi non vuole farsi sorprendere da eventuali capricci del meteo. Da oggi é possibile prenotarli, pronti per il ritiro direttamente durante il festival.

Per scoprire come effettuare il pre-ordine e assicurarsi questi must-have del festival, basta scrivere a glocaldoc@gmail.com.