Sarà in consiglio provinciale la seduta di novembre del consiglio comunale di Varese

Si terrà nella sala consiglio della Provincia, invece che in Salone Estense come al solito, la seduta di novembre del Consiglio Comunale di Varese, prevista a partire dalle 20.45.

L’ordine del giorno affronta diversi temi rilevanti per la città: si inizierà con la ratifica di due deliberazioni della Giunta Comunale relative a variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, entrambe illustrate dall’assessore Cristina Buzzetti. Successivamente, si procederà con la nomina dei nuovi componenti dei Consigli di Quartiere, tema presentato dal consigliere delegato Giacomo Fisco.

Tra le mozioni in discussione, spicca quella della consigliera Luisa Oprandi del Partito Democratico, che propone di intitolare uno spazio pubblico nei pressi di Piazzale Kennedy a Vittorio Brusa. Il consigliere Luca Boldetti, capogruppo del Polo delle Libertà, presenterà invece una mozione per ridurre la TARI, con un’attenzione particolare alle giovani coppie e alla natalità.

Un’altra mozione arriva dal consigliere Franco Formato di Varese Ideale, che richiede una revisione del regolamento comunale per i permessi di sosta dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini sotto i due anni. Il consigliere Stefano Angei della Lega, richiederà e argomenterà una censura nei confronti dell’assessore all’urbanistica Andrea Civati.

Infine, la consigliera Barbara Bison, anch’essa della Lega ripresenterà, insieme ad altri consiglieri, una mozione dedicata agli allagamenti in via Nino Bixio, già presentata da Stefano Angei in altra seduta e bocciata da con un aggiornamento sulle cause e sugli interventi programmati per risolvere la situazione.