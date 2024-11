Scarpette rosse in piazza a Malnate per la giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Malnate si fa portavoce di un messaggio potente e visibile: “Stop alla violenza sulle donne”. Con il patrocinio del Comune, un’installazione simbolica ha preso vita in piazza delle Tessitrici, trasformandola in uno spazio di riflessione e denuncia.

«Essendo la violenza sulle donne un fenomeno che più delle volte passa in silenzio, con questa installazione si vuole porre l’attenzione sul grido altissimo di tutte quelle donne che oggi non hanno più voce.

Il silenzio delle donne è rappresentato dalla loro ANIMA identificata con scarpe rosse distribuite su tutta la piazza delle Tessitrici, perché il silenzio della morte per violenza non debba essere rassegnazione ma rumore espresso con le grida della città, che vince sul silenzio”.

L’allestimento dell’installazione è stato curato da Cmrebel con il supporto degli architetti Poli e Regidore, che hanno dato forma a un’opera capace di unire simbolismo e impatto visivo. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e lotta contro la violenza di genere, con l’obiettivo di mobilitare tutta la comunità.