Schiacciato in un cantiere a Erba da un carrello elevatore

Era in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorritori, ed è finito all’ospedale con manovre rianimatorie in corso: vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è un uomo di 41 anni che stava lavorando in un cantiere ad Erba, in provincia di Como.

L’allarme è scattato intorno alle 10 in via Fiume dover erano in corso alcuni lavori. Secondo fonti sanitarie la dinamica dei fatti non è chiara, sembra si sia trattato di una persona su carrello elevatore schiacciata contro soffitto.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e da due équipe mediche trasportate sul posto da altrettanti mezzi sanitari avanzati.

Le condizioni sono gravissime.