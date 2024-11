Sciopero di venerdì, le indicazioni di Agesp per la raccolta differenziata

Si rende noto che, venerdì 29 novembre 2024, avrà luogo uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata lavorativa, che potrà coinvolgere i seguenti settori aziendali del Gruppo AGESP:

AGESP S.p.A.: Settore Igiene Ambientale

AGESP Attività Strumentali S.r.l.: Servizi Cimiteriali, Settore Gestione Impianti

Elettromeccanici, Parcheggi, Farmacie

In particolare, al fine di evitare eventuali disagi relativamente al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, si invitano i cittadini dei Comuni presso cui AGESP svolge il servizio di Igiene Ambientale, qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni entro le ore 14.00, a ritirarli ed esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle singole frazioni di rifiuto.

Si conferma che AGESP si attiverà al fine di assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90 s.m.i..