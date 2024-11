“Stop Making Sense” in proiezione al Miv: il film-concerto cult dei Talking Heads torna a Varese

Il Miv di Varese ospita tre serate dedicate agli appassionati di musica e cinema con la proiezione del celebre film-concerto Stop Making Sense, diretto da Jonathan Demme. Il documentario, girato nel dicembre del 1983 al Pantages Theater di Hollywood, cattura tutta l’energia della performance live dei Talking Heads, considerata tra le più iconiche della storia del rock. Descritto dal critico Leonard Maltin come “uno dei più grandi film rock di sempre,” il film è stato acclamato dalla critica e dal pubblico anche al Toronto Film Festival.

Stop Making Sense verrà proiettato l’11, il 12 e il 13 novembre, alle 21, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. La serata inaugurale dell’11 novembre vedrà la partecipazione speciale di Gianmarco Beraldo, ex conduttore di Radio Varese, che introdurrà la proiezione.

Realizzato durante il tour promozionale dell’album Speaking in Tongues, il film si distingue per l’inedito approccio visivo e musicale di Demme, che nel corso di tre serate di riprese ha catturato l’energia esplosiva della band e la carismatica presenza scenica del frontman David Byrne. Un’occasione per rivivere l’atmosfera unica degli anni ’80 e scoprire un capolavoro del genere film-concerto che continua a ispirare generazioni di appassionati.