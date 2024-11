Super emergenza a Cislago. Ma è un’esercitazione della Protezione civile

Sabato 16 e domenica 17 novembre, Cislago ospiterà l’esercitazione “Cislago CMP-VA 2024,” con base operativa presso il Parco Comunale Castelbarco. L’addestramento coinvolgerà oltre 380 volontari della Protezione Civile, supportati da un centinaio di mezzi e numerose attrezzature.

Si tratta della terza e ultima esercitazione del 2024 per la Colonna mobile provinciale, che ha permesso a più di 1.000 volontari di perfezionare le proprie competenze. Questo addestramento vedrà la partecipazione delle 54 organizzazioni operative iscritte, coordinate dalla Provincia di Varese, in una serie di prove che simulano scenari realistici di emergenza, favorendo il lavoro sinergico in situazioni critiche.

«L’addestramento costante, il rispetto della catena di comando e la collaborazione reciproca sono elementi chiave per affinare gli automatismi, costruire fiducia e potenziare l’efficacia del Sistema di Protezione Civile provinciale – spiegano i responsabili della Provincia – La Colonna mobile sarà impegnata in operazioni e scenari complessi, che spaziano dalla prevenzione incendi boschivi alla gestione logistica, passando per attività come telecomunicazioni, ricerche di dispersi, operazioni di guardiania, cucina e attendamenti».

Anche in questa occasione, la Croce Rossa Italiana fornirà supporto sanitario con un’ambulanza.

Trattandosi di una simulazione pianificata da mesi, si avvisa la cittadinanza di non allarmarsi per la presenza di mezzi e volontari in azione.

Domenica 17 novembre, dalle ore 10 alle 12, il pubblico potrà visitare il Campo Base al Parco Castelbarco e osservare da vicino le attività.

«L’esercitazione rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la Comunità sull’importanza della preparazione nelle emergenze e per avvicinare nuovi volontari a questo mondo».