Svelata l’opera “Il risveglio della Coscienza” a Besozzo. Il tributo ai lavoratori di Cisl e Comune di Besozzo

Si è concluso con l’inaugurazione oggi, venerdì, il progetto “Lavoro e Libertà” promosso da Cisl dei Laghi e Fnp dei Laghi avviato nel settembre 2023. Il progetto ha trovato la piena e completa partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Besozzo che ha presenziato con il sindaco Gianluca Coghetto.

La realizzazione della statua “il risveglio della Coscienza” è opera dello scultore Paolo Pelizzoli, il quale ha dato forma concreta a quello che all’inizio era solo un bozzetto informale. Ha realizzato un monumento in ricordo alle vittime del lavoro con centro una figura femminile.

Mercoledì 6 novembre la statua è stata collocata sopra il basamento esistente, rimodernato e ricoperto con doppia lastra di pietra della Sardegna che con la statua, in marmo bianco di Carrara, a formare un monumento di cm 170 di altezza.

Le parole del primo cittadino: «Oggi celebriamo l’inaugurazione del monumento, un tributo a chi ha perso la vita sul lavoro, realizzato in collaborazione con la CISL dei Laghi e la CISL Pensionati dei Laghi. Ricordiamo che il lavoro è fondamento della nostra Repubblica, come affermato nell’articolo 1 della Costituzione. È una forza che ha permesso ai nostri avi di emanciparsi dal servilismo e costruire un’Italia moderna, dove il valore umano viene rispettato. Tuttavia, il lavoro che sfrutta o non garantisce sicurezza non è ciò che vogliamo; vogliamo un lavoro dignitoso, che protegga la vita, non la metta a rischio. Questo monumento ci ricorda che la sicurezza e la libertà sul lavoro sono valori imprescindibili per una democrazia vitale e rispettosa di ogni individuo».