Taino celebra i successi dei suoi giovani: dall’arte allo sport, un orgoglio per tutta la comunità

Il Comune di Taino ha celebrato, sabato 16 novembre, due importanti traguardi raggiunti dai giovani del territorio, che si sono distinti a livello nazionale e sportivo, dimostrando impegno, creatività e spirito di squadra.

Premio nazionale “DiSegnare il Territorio” per la Scuola Elementare Giovanni Pascoli

Il 15 novembre, presso il prestigioso Teatro Mediterraneo di Napoli, gli alunni della Scuola Elementare Giovanni Pascoli di Taino hanno ricevuto la medaglia d’oro al concorso nazionale “DiSegnare il Territorio”.

Accompagnati dalle loro insegnanti e dall’Assessora all’Istruzione e Percorso Scolastico, Beatrice Elena Perdoncin, i ragazzi hanno visto il loro progetto di adozione dei massi erratici “Sass di Cost” e “Sasun” premiato per l’originalità e il valore culturale. Questo riconoscimento nazionale corona mesi di lavoro, durante i quali i giovani studenti hanno saputo coniugare creatività e conoscenza del territorio.

Un ringraziamento speciale va all’ANPI e al Comitato dei Genitori di Taino, il cui supporto ha reso possibile il raggiungimento di questo risultato.

Trionfo dei giovani campioni di Taino Calcio al torneo di Cazzago Brabbia

Il 10 novembre 2024, la squadra giovanile del Taino Calcio ha conquistato il primo posto al torneo di Cazzago Brebbia, affrontando con determinazione e passione una finale emozionante contro la squadra di casa.

La premiazione si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, resa ancora più speciale dalla presenza dell’Onorevole Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha consegnato personalmente il trofeo ai giovani campioni, elogiandoli per lo spirito di squadra e l’impegno dimostrati sul campo.

Questo trionfo rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per la squadra, ma per tutta la comunità di Taino, che ha sostenuto i ragazzi durante il percorso.

Un messaggio di orgoglio e speranza per il futuro

Il Comune di Taino si congratula con gli studenti, gli atleti, le loro insegnanti, gli allenatori e le famiglie per questi straordinari successi. «Sono esempi concreti di come i giovani possano portare alto il nome del nostro territorio, attraverso il talento, l’impegno e l’amore per le proprie radici. Taino guarda con fiducia al futuro, ispirato dai suoi giovani ambasciatori».