Torna il Caffè degli Alpini 2024-2025: un ciclo di incontri culturali e storici

Il Gruppo Alpini di Varese presenta con entusiasmo il programma del Caffè degli Alpini 2024-2025, un ciclo di incontri dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni legate al mondo degli Alpini e non solo. Ogni appuntamento si terrà presso la sede del Gruppo in Via degli Alpini 1, Varese, dalle ore 17:30 alle 19:00. L’ingresso è libero e al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo.

Gli appuntamenti in programma

23 novembre 2024

L’evoluzione degli aerei e dell’addestramento dei piloti militari

Un viaggio nel mondo dell’aeronautica militare, guidato dal Colonnello Olinto Cecconello, pilota e collaudatore. Condividerà le sue esperienze di volo, addestramento e collaudo, raccontando la sua lunga carriera nell’Aeronautica Militare Italiana e nell’industria aeronautica Aermacchi.

18 gennaio 2025

La storia dell’Associazione Nazionale Alpini negli anni Trenta

L’autore Claudio Mezzanzanica, noto per il suo libro Diario di Prigionia, ci porterà indietro nel tempo attraverso documenti originali e racconti sulla vita degli Alpini durante il fascismo. Un’occasione per scoprire un periodo cruciale della storia italiana e delle Penne Nere.

15 febbraio 2025

I libri e le montagne di Mario Rigoni Stern, Alpino e scrittore

Una serata dedicata al celebre scrittore Mario Rigoni Stern, voce indimenticabile delle montagne e degli Alpini. Lo scrittore Giuseppe Mendicino, esperto e biografo di Rigoni Stern, offrirà uno sguardo approfondito sulla sua opera e sulla sua vita.

22 marzo 2025

Costruttori di cattedrali

Concludiamo il ciclo con un viaggio nel cuore della costruzione del Duomo di Milano. L’ospite Monica Bragaracconterà l’affascinante storia dei “costruttori di cattedrali”, esplorando gli sforzi e le sfide che hanno dato vita a uno dei monumenti più iconici d’Italia.

Informazioni utili

Ogni incontro è pensato per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera accogliente e familiare, dove la passione per la storia e la cultura si fonde con lo spirito di convivialità tipico degli Alpini.

Contatti per ulteriori informazioni:

Telefono: 0332 484396

Email: info@gruppoalpinivarese.com

Sito web: www.gruppoalpinivarese.com

Non perdete l’occasione di partecipare a questi incontri unici, dove il passato incontra il presente in un dialogo vivo e appassionato.