Tracce, una mostra ad Olgiate Olona per dare voce a chi ne ha poca

Dal 19 al 21 novembre, presso il Teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate Olona, la mostra “Tracce” offrirà uno spazio di espressione alle persone con fragilità, trasformando il frutto di mesi di lavoro in un messaggio potente. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto tramite il Bando Interventi sociali 2023/08, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la Cooperativa Progetto Promozione Lavoro, il CDD di Gallarate, Villa Maria di Castellanza, Brugnoli Tosi di Busto Arsizio, e i volontari del Bastone Odv.

Il progetto “Tracce” non è stato solo una semplice raccolta di opere e testimonianze, ma un processo inclusivo che ha visto nascere la “ZTL” (Zona Temporaneamente Libera), un tavolo terapeutico in cui tutti hanno potuto esprimersi senza timore di essere giudicati. L’approccio è stato quello del “dire prima del fare”: i partecipanti hanno esplorato temi complessi come i cambiamenti climatici, le guerre, la bellezza, e l’importanza degli animali domestici. Attraverso parole e opere, hanno dato forma ai loro pensieri, trasformandoli in messaggi artistici.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato l’utilizzo delle percussioni come mezzo di espressione, permettendo ai partecipanti di sperimentare nuove forme di comunicazione. Inoltre, grazie ai laboratori di cineforum e alle visite a mostre e musei locali, il percorso si è arricchito ulteriormente, diventando un viaggio di crescita e scoperta.

“Tracce” rappresenta una rara occasione di ascolto per chi spesso ha poca voce in capitolo. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Olgiate Olona, sarà visitabile gratuitamente dal martedì al giovedì dalle 10 alle 15, con l’ultima visita guidata alle 15. Scuole, servizi e cittadini sono invitati a prenotare per conoscere le storie e le opere nate da questo intenso percorso.

Per chi non riuscirà a partecipare nei giorni dell’esposizione a Villa Gonzaga, la mostra verrà riproposta all’interno della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro in occasione del mercatino di Natale, il 30 novembre e il 1° dicembre, con orario 9:30-12:00 e 14:30-18:00.

Per informazioni e prenotazioni:

Cooperativa Progetto Promozione Lavoro

Via Don Minzoni, 33, Olgiate Olona (VA)

Tel: 0331847629

Email: promlavoro.educatori@gmail.com

Facebook: Progetto Promozione Lavoro