Ufficiale l’addio tra la Pallacanestro Varese e Mannion

Nessuna novità, nessuna sorpresa. Solo un atto formale, comunicato con una nota scarna da parte della Pallacanestro Varese nel tardo pomeriggio di lunedì 4 novembre: Nico Mannion non è più un giocatore della squadra biancorossa e sposa l’Olimpia Milano.

Pallacanestro Varese comunica che nella mattinata di oggi sono state completate tutte le procedure per la risoluzione consensuale del contratto che legava il club a Niccolò Mannion. All’ex capitano biancorosso vanno i ringraziamenti e gli auguri per il prosieguo della sua stagione.

Anche il giocatore, che è già stato ufficializzato a Milano, ha deciso di utilizzare i social per un saluto alla città:

Fin dal primo giorno, mi avete fatto sentire un amore immenso. Sono arrivato la scorsa stagione con il desiderio di aiutare questa squadra, e insieme abbiamo raggiunto l’importante traguardo della salvezza in Serie A.

Mi avete accolto a braccia aperte, permettendomi di tornare a divertirmi sul campo come non accadeva da tempo. Grazie al vostro calore e alla fiducia che mi avete riservato, ho potuto realizzare anche alcuni obiettivi personali.

Sono profondamente grato ad ogni singola persona che ha fatto parte di questa mia avventura. Non voglio soffermarmi sulle ragioni che ci portano a separarci oggi, ma desidero semplicemente salutarvi con grande affetto, consapevole che Masnago e la sua gente avranno sempre un posto speciale nel mio cuore.

Con affetto,

Nico