Un ecografo in dono al dipartimento Cardiotoracovascolare dell’ospedale di Varese grazie all’associazione A.C.R.C.

L’ Associazione A.C.R.C. – Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia ha donato un ecografo dal valore complessivo di oltre 23mila euro al Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST dei Sette Laghi.

Si tratta di un’apparecchiatura di ottimo livello, che sarà a disposizione sia della Cardiologia, sia della Cardiochirurgia, sia per pazienti in elezione, sia in urgenza. L’ecografo consente di fare diagnosi, monitorare il paziente e verificare l’efficacia delle procedure e delle terapie, tenendo sotto controllo anche le patologie più avanzate. La frequenza di esami ecocardiografici è nell’ordine di migliaia di prestazioni ogni anno.

“ACRC non ci ha fatto solo questo dono particolarmente gradito e utile, ma è riuscita a mobilitare la comunità locale non solo per arrivare a donarci questi ecografo, ma per promuovere la prevenzione e per tenere alta l’attenzione sul Dipartimento del cuore di ASST Sette Laghi. Il merito è di tutti i volontari guidati dal Presidente, Camillo Corazzari, – ha tenuto a dire la Dottoressa Battistina Castiglioni, Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASST Sette Laghi – Ormai, la sinergia con ACRC è così stretta che possiamo considerarci una sola squadra!”.

Nel corso degli anni, l’Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia si è impegnata per favorire lo sviluppo scientifico, diagnostico e terapeutico e a contribuire con strumentazioni, borse di studio, master per specialisti e sostegno economico per progetti di ricerca utili al potenziamento delle strutture afferenti al Dipartimento che si occupa di patologie cardiache.

“Sono orgoglioso che l’impegno dell’Associazione che rappresento – dichiara Camillo Corazzari , Presidente di A.C.R.C. Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia a.p.s. di Varese – possa fare la differenza sia per i professionisti che possono utilizzare questo ecografo, sia per i pazienti che potranno beneficiare di strumentazioni sempre più precise per la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari”.