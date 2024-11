Un raduno per i 30 anni della Lancia K tra i laghi di Pusiano e Alserio

Il raduno per festeggiare i 30 anni della Lancia K. Si è svolto nello scorso fine settimana tra Carimate, Pusiano e Alserio, Eupilio e la Madonna del Ghisallo un raduno itinerante per festeggiare i 30 anni di Lancia K, berlina di lusso di casa Lancia lanciata sul mercato nel 1994 nelle versioni berline, giardinetta e coupé. Un incontro informale e gratuito, organizzato grazie all’ausilio dei social, dall’appassionato Vincenzo Campanile di Gerenzano. I primi partecipanti si sono trovati a Gerenzano e sono giunti da tutto il nord Italia e, rigorosamente, a bordo delle fide Lancia lustrate a nuovo.

Dopo aver gustato un buon caffè, aver chiacchierato e fotografato le auto presenti, i primi 4 partecipanti hanno realizzato una piccola e simpatica coreografia realizzando la lettera K, prontamente immortalata dai droni. A seguire il serpentone colorato di berline e coupé è partito per un giro di circa settanta chilometri nel circondario, tra il verde della Brianza e tra i piccoli laghi di Pusiano e Alserio per far sosta al Castello di Carimate fino a giungere alla Madonna del Ghisallo. Dopo il tour panoramico, durante il quale i passanti hanno potuto ammirare i mezzi incolonnati, i festeggiamenti hanno preso vita in uno chalet innevato nel territorio di Bellagio con suggestivo pranzo vista lago di Como.

Ospite d’onore della giornata il car-influencer William Jonathan, tra le personalità più conosciute dell’ambiente delle auto storiche e autore dei più importanti raduni celebrativi monomodello che ha commentato: «È fondamentale festeggiare una ricorrenza tonda per un’auto come la Lancia Kappa che compie 30 anni e non li dimostra. Un’auto che può contare su moltissimi appassionati in tutto il mondo. Un incontro in cui si respira la vera passione e un grazie speciale va a Vincenzo Campanile che ha fatto vivere a tutti i partecipanti un’esperienza speciale facendoci scoprire dei posti mozzafiato». L’incontro ha radunato diversi curiosi nelle varie tappe in una giornata piena di storie raccontate con protagonista le Kappa e una vera festa per famiglie. L’organizzatore ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dato appuntamento a futuri appuntamenti dedicati alla community di Kappisti, sempre più numerosi e davvero molto appassionati.