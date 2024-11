UYBA senza freni: bastano tre set per espugnare Cuneo

Ma quale partita a rischio. La Eurotek Busto Arsizio continua la sua corsa anche sul campo di Cuneo e impiega solo tre set (e un’ora e 20) per battere le padrone di casa e per conquistare la quinta vittoria delle ultime sei partite. Un successo, quello colto in Piemonte, che spinge la squadra di Barbolini al sesto posto in classifica con cinque lunghezze di vantaggio sulla nona posizione: una situazione importante nell’ottica della qualificazione alla Coppa Italia.

La partita di Cuneo è stata in grande equilibrio solo nel set iniziale, quando la Honda Olivero ha costretto la UYBA a spuntarla 23-25 dopo essere risalita dal -3 (21-18) con l’innesto di Frosini che si è rivelata la mossa vincente per le bustocche.

Messo in tasca il primo parziale, la Eurotek ha alzato il ritmo e si è lasciata alle spalle la formazione di Pintus grazie al consueto fondamentale del muro-difesa che ha dato i suoi frutti. Piva e Obossa, 12 punti a testa, sono stati i principali terminali cui si sono rivolte le palleggiatrici (Boldini ma anche Scola). Quando poi la scelta è ricaduta su Van Avermaet, la belga ha messo a terra il pallone con l’88% di precisione.

Nel secondo parziale la Eurotek si è messa subito a condurre, è stata raggiunta a quota 10 e dopo essere tornata davanti ha allungato a +5 gestendo poi l’ultima parte del set chiudendo 18-25 con una schiacciata di Van Avermaet.

A quel punto Barbolini ha dato spazio anche alla panchina (boato dei tifosi in trasferta all’ingresso di capitan Lualdi) con minuti importanti ancora per Frosini e Scola. Cuneo ha retto fino a che Kapralova e Bjelica sono riuscite a tenere il ritmo delle Farfalle. Poi però il volume di gioco biancorosso è apparso troppo grande per le avversarie e il terzo set si è concluso sul 14-25.

«Sicuramente è stato molto importante aver recuperato lo svantaggio nel primo set ed essere riuscite a vincerlo nel finale – spiega Rebecca Piva a fine serata – Oggi siamo partite un po’ sottotono, ma con il passare dei minuti abbiamo ritrovato il nostro gioco. L’importante era fare punti anche oggi e ci siamo riuscite; non ci diamo obiettivi, giochiamo partita per partita facendo il meglio possibile».