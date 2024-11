Sulle ali dell’entusiasmo la Uyba va fare visita a Cuneo

Una trasferta per continuare a volare. La UYBA reduce da quattro vittorie e una sconfitta “al quinto” nelle ultime cinque partite è pronta a recarsi a Cuneo per provare a mettere altri punti in carniere e, di conseguenza, consolidare una classifica che vede le Farfalle bazzicare in zona playoff.

Attenzione però a non sottovalutare l’impegno: il match di domenica 24 (inizio alle 17) sul campo della Honda Olivero nasconde più di una insidia a partire dalla situazione di classifica delle piemontesi. La squadra di coach Lorenzo Pintus (ex bustocco) ha raccolto solo 4 punti fino a questo momento (7 partite, una in meno della Eurotek) ma non è certo priva di qualità.

Nella rosa ci sono altre due ex farfalle, Valentina Colombo e Noemi Signorile con quest’ultima che ricopre il ruolo di palleggiatrice titolare in diagonale con Bjelica. Il resto del sestetto è formato dalle bande Kapralova e Lazic e dalle centrali Cecconello e Polder mentre Panetoni è il libero.

In casa Eurotek non dovrebbe cambiare molto dalle più recenti apparizioni: Barbolini potrebbe presentare la diagonale Boldini-Obossa con Sartori e Van Avermaet al centro e l’accoppiata Piva-Kunzler schiacciatrici mentre Pelloni sarà il libero cui è affidato il commento della vigilia: «Sarà difficile, su un campo ostico. Cuneo avrà il coltello tra i denti e vorrà riscattare la sconfitta di Perugia. Noi dovremo entrare in campo come nelle ultime partite perché ora arrivano incontri che contano tanto e che potrebbero mandarci al tabellone di Coppa Italia».

Dopo la roboante vittoria su Novara (3-0) Lualdi e compagne hanno lavorato regolarmente in palestra, insistendo sulla correzione di alcuni fondamentali non ancora al massimo rendimento in partita. La preparazione prevede un’ultima seduta a Busto sabato mattina e la rifinitura sul campo piemontese domenica a poche ore dal match. Occhio anche alla classifica perché se qualcuno si muoverà (vedi Pinerolo-Bergamo e Firenze – Perugia) nella fascia medio-bassa di classifica, è anche vero che altre squadre resteranno ferme (Chieri – Vallefoglia nella parte medio alta). E Busto proverà ad approfittarne, anche con il sostegno degli immancabili AdF, presenti con un pullman al palasport di San Rocco Castagnaretta.

Honda Olivero Cuneo – Eurotek UYBA Busto Arsizio Cuneo: 1 Bisegna, 2 Turco, 3 Colombo, 4 Martinez, 5 Polder, 6 Cecconello, 7 Panetoni (L), 9 Scalanca (L2), 10 Bjelica, 11 Lazic, 12 Bakodimou, 13 Signorile, 24 Kapralova, 94 Sanchez Savon. All. Pintus.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

PROGRAMMA (9a giornata di andata – 24 novembre, ore 17)

Wash4green Pinerolo – Bergamo; Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano (22-11, 20:30); Igor Gorgonzola Novara – Cda Volley Talmassons Fvg (23-11, 18); Honda Olivero Cuneo – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Mc Restauri Perugia (24/11, 20:30); Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (24/11, 16), Smi Roma Volley – Savino Del Bene Scandicci (23/11, 18)

CLASSIFICA: Conegliano (9) 27; Milano (9) 22; Scandicci (8), Novara (8) 18; Chieri (9) 14; Vallefoglia (8), BUSTO ARSIZIO (8), Bergamo (8) 12; Pinerolo (8) 10; Firenze (7) 9; Perugia (9) 5; Cuneo (7), Roma (8), Talmassons (8) 4.

Tra parentesi le gare disputate