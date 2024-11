Varese capitale del ghiaccio: a dicembre i tricolori di pattinaggio artistico

Dicembre porterà a Varese un altro grande evento legato agli sport invernali, sulla strada che conduce verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dando così di nuovo spazio al rinnovato palaghiaccio di via Albani, struttura di primo piano nel panorama nazionale.

Tra giovedì 19 e sabato 21 dicembre l’Acinque Ice Arena sarà teatro dei Campionati Nazionali Assoluti di pattinaggio artistico, una manifestazione che prima d’oggi non era mai stata organizzata a Varese. Decisivo, in questo senso, l’impegno della “Varese Sport Commission for Winter Games”, ovvero la struttura creata tra gli enti locali e la Camera di Commercio per favorire il fiorire di questo genere di eventi con valenza sportiva ma anche turistica.

In via Albani arriveranno quindi atleti da tutta Italia per partecipare alle categorie Senior, Coppie Artistico Junior e Senior, Danza Junior e Senior: un’opportunità unica per vedere all’opera i più grandi talenti del pattinaggio artistico italiano a partire da quelli che che vestiranno l’azzurro ai prossimi Giochi Olimpici.

L’organizzazione è affidata alla Varese Ghiaccio, storica società cittadina presieduta da Maria Donati: «Ringraziamo la Federazione per avere riposto fiducia in noi e il progetto “Varese Sport Commission for Winter Games” per supportare attivamente l’iniziativa. Ci aspettiamo un evento di altissimo livello che lascerà un segno importante per tutti gli appassionati di pattinaggio artistico».

I biglietti l’evento tricolore di Varese sono già disponibili sulla piattaforma LiveTicket: l’organizzazione ha predisposto sia i tagliandi giornalieri sia l’abbonamento che comprende tutte le tre giornate di competizione. I prezzi variano a seconda della giornata (giovedì da 3 a 7 euro, venerdì e sabato da 7 a 15 euro); la tessera per tre giorni prevede tre fasce: 27 euro la tribuna centrale, 18 quella laterale, 12 la curva. CLICCANDO QUI si accede alla biglietteria online.

LE DICHIARAZIONI

Mauro VITIELLO (presidente Camera di Commercio Varese)

«Nel nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ospitiamo un altro evento ad alto profilo. Una competizione che evidenzia sempre di più il ruolo che il nostro territorio, con i suoi operatori, può giocare nell’ambito del turismo collegato a tutti gli sport e, in questo caso, particolarmente a quelli del ghiaccio. Del resto, anche l’ultima indagine del Sole 24 Ore sull’indice di sportività sottolinea il crescente rilievo di Varese, nell’ultimo anno risalita al settimo posto tra tutte le province in Italia, partendo dal dodicesimo di dodici mesi or sono. Un indice che misura qualità e diffusione dello sport a livello territoriale, basandosi su trentacinque indicatori. Ed è significativo il fatto che ci posizioniamo al secondo posto assoluto nella categoria che comprende, oltre al numero di atleti, società tecnici e dirigenti tesserati, anche il tasso di praticabilità sportiva e, tra gli altri valori, l’attrattività di eventi. Tutti elementi che impattano positivamente sul benessere e, in generale, sulla qualità della vita sul nostro territorio».

Marco MAGRINI (presidente Provincia di Varese)

«Accogliere i Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio Artistico a Varese è un risultato che conferma la capacità del nostro territorio di attrarre eventi di primo piano. Questo appuntamento non è solo una vetrina per i migliori talenti italiani, ma anche un’opportunità per dimostrare l’efficacia del lavoro di squadra tra istituzioni e partner locali. Vivere da vicino questa esperienza sportiva sarà un’occasione per valorizzare Varese come sede di competizioni e come punto di riferimento per il turismo sportivo in Italia, e oltre».

Davide GALIMBERTI (sindaco di Varese)

«Tutte le azioni messe in campo in questi anni con l’obiettivo di essere protagonisti del grande evento delle Olimpiadi invernali 2026 stanno dando ottimi risultati – spiega il sindaco Davide Galimberti – a partire dalla grande riqualificazione del Palaghiaccio di quello che oggi è diventato un centro importante a livello nazionale per tutte le discipline sul ghiaccio. Ben vengano dunque queste importanti competizioni che contribuiscono a far crescere sempre di più Varese come città dello sport e del turismo legato ai grandi eventi sportivi».

Matteo CESARINI (project manager Varese Sport Commission WG)

«Dopo il successo dei Campionati Assoluti Junior della scorsa stagione, siamo pronti ad ospitare i Campionati Assoluti a Varese. Questo evento rappresenta un ulteriore traguardo per il nostro territorio e per il rinnovato impianto sportivo dell’Acinque Ice Arena. I campionati vedranno competere i migliori pattinatori italiani, che si sfideranno per conquistare il titolo nazionale».