Venticinque persone evacuate per l’incendio di due case nel Mendrisiotto

Fiamme nella notte in Ticino. La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 19.40 è scoppiato un incendio in due stabili in via del Breggia a Vacallo.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nelle cantine. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, agenti dell’UDSC, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno domato in breve tempo il rogo, nonché i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano.

Lo stabile è stato temporaneamente evacuato, 25 persone hanno dovuto lasciare gli appartamenti e tre di loro vengono tenuti sotto controllo per aver inalato del fumo. Via del Breggia è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento e di soccorso.