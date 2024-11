Violenta lite all’alba a Lugano, grave un ragazzo italiano di 21 anni

Una lite, poi degenerata, ha allarmato questa mattina le forze dell’ordine in via Forte, a Lugano. Mancavano pochi minuti alle 6 quando la Polizia cantonale ha ricevuto la chiamata per una lite tra almeno due persone e con una persona ferita.

Stando a una prima ricostruzione un 21enne cittadino italiano residente all’estero, dopo essere stato colpito è caduto a terra riportando ferite che hanno reso necessario il suo trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stando a una prima valutazione medica, il 21enne ha riportato gravi ferite.