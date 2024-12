A Natale un regalo speciale con Materia: il puzzle di Sacro Monte, miele, esperienze e altro

Da martedì inizia una lunga fase di trasloco per la redazione di VareseNews. Materia ha preso forma e pian piano ogni locale si popola di elementi. Siamo partiti con due serate molto positive con quasi duecento persone presenti. Il trasferimento definitivo ci sarà dopo l’Epifania.

Intanto però stiamo proseguendo con due azioni importanti per le progettualità future: due crowdfunding per il laboratorio di giornalismo e per la Via delle api. Per questo vi facciamo una proposta di pensare a un regalo diverso per i vostri amici, parenti o per voi stessi. Un modo per entrare a far parte della nostra comunità insieme alle oltre seicento persone che hanno già aderito.

Di seguito alcune idee e per ognuna vi faremo avere il prodotto o un biglietto per il destinatario del dono:

LA TESSERA DI MATERIA

Per te la tessera dell’associazione Anche io che prevede un tempo insieme a noi del team e che dà diritto all’ingresso alla caffetteria, ad alcune iniziative esclusive e a condizioni speciali per i progetti di Materia.

20 euro e la puoi prendere qui.

IL PUZZLE DI SACRO MONTE

Un puzzle di 1000 pezzi che ricrea l’incantevole immagine del Sacro Monte di Varese. Per te la tessera dell’associazione Anche io che dà diritto all’ingresso alla caffetteria, ad alcune iniziative esclusive e a condizioni speciali per i progetti di Materia.

25 euro e lo puoi prendere qui. Te lo faremo avere prima di Natale

UN TRIS DI DEGUSTAZIONE DI MIELI

Un tris di mieli artigianali, prodotti da apicoltori del territorio, con etichette personalizzate con i loghi del progetto.

40 euro e li puoi prendere qui. Te lo faremo avere prima di Natale.

UNA CAMMINATA GUIDATA CON UN APICOLTORE

Una camminata guidata con un apicoltore lungo la Via delle Api, per scoprire da vicino il mondo delle api e la loro importanza.

50 euro e lo puoi prenotare qui.

UN POMERIGGIO CON VARESENEWS

Un pomeriggio con il direttore e con giornalisti e professionisti di VareseNews. Un’occasione di networking per conoscere da dietro le quinte le attività del giornale e i vari progetti editoriali realizzati negli anni e a Materia.

100 euro e lo puoi prenotare qui.

REGALA UNA GITA SCOLASTICA

Regala a una classe la possibilità di scoprire il mondo delle api con una gita didattica lungo la Via delle Api, con il tuo nome tra i sostenitori. La visita verrà organizzata in primavera in accordo con gli organizzatori. Trasporto escluso.

250 euro e la puoi prenotare qui.

UN WEEK END CON VARESENEWS

La possibilità di condividere due giornate di lavoro con alcuni professionisti della redazione di VareseNews. Nella proposta sono comprese l’accoglienza per una notte e i pasti.

500 euro e lo puoi prenotare qui.

ANCHE TU SEI MATERIA

Potrai usufruire dello spazio dell’agorà per una tua iniziativa. Contattaci e ci accorderemo per come gestire l’iniziativa.

1000 euro e la puoi prenotare qui.