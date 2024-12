A Somma Lombardo i bambini donano i giochi per altri bambini in difficoltà

A Somma Lombardo i bambini portano in dono giocattoli per altri bambini in difficoltà.

«Nella nostra città si sta assistendo ad una catena di solidarietà e di gesti di bontà di cui non siamo a conoscenza e che vogliamo portare alla luce» dice Antonella Sturlesi, presidente dell’associazione Mago Merlino.

Al centro c’è la casetta posta al Lazzaretto, che l’associazione ha ricevuto in dono da parte dell’associazione Pro Somma: allestita nello spazio natalizio del quartiere Lazzaretto (dove c’è sempre una certa animazione, per Natale), pensata come punto di ritrovo e di condivisione, «sta diventando un punto in cui le persone, in forma anonima, lasciano doni dedicati ai bambini, da regalare ad altri bambini».

«In pochi giorni, si è notato una presenza di persone, che vengono e lasciano nella casetta (sempre aperta) giochi, libri, peluche, colori tutti in buono stato. I doni vengono poi a loro volta ridonati all’associazione Pro somma per la distribuzione tramite la loro bellissima slitta, e ad altri Enti / associazioni, e naturalmente vengono donati ai bambini di Mago Merlino, attraverso i loro eventi».

«Desideriamo ringraziare di cuore queste persone che spontaneamente vengono a donare, in questo tempo in cui tutti corrono per un Natale commerciale, il dono, la catena umanitaria di solidarietà, di riciclo dei giocattoli, diventa ancora più importante e tocca il cuore» conclude Sturlese. Una dimostrazione di come Somma sia città solidale e altruista, anche in forme spontanee.