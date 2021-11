Luci a Mezzana e Lazzaretto: i quartieri di Somma si preparano al Natale

“Gli amici degli addobbi” dei quartieri di Mezzana e Lazzaretto di Somma Lombardo si preparano al Natale. Fervono infatti i preparativi della piazza S. Stefano e delle vie dei due quartieri in vista delle prossime festività natalizie.

A differenza della scorsa edizione, quando, a causa della pandemia da COVID-19, c’erano molte restrizioni, quest’anno si svolgerà anche il mercatino di natale dalla piazza S. Stefano lungo tutto il viale fino al Santuario Madonna della Ghianda, nelle giornate di domenica 12 e domenica 19 dicembre prossimi.

C’è molta attesa: «In previsione dell’accensione delle luci in piazza, che avverrà il giorno 8 dicembre, come qualcuno di voi avrà visto, sono già stati posizionati degli addobbi in alcuni dei punti strategici dei due quartieri; ora manca solo di abbellire le vie. Con l’occasione avremmo il piacere di coinvolgere tutte le persone che hanno voglia di collaborare per allestire gli addobbi nelle vie di Mezzana e Lazzaretto e iniziare a vivere tutti insieme la magia del periodo natalizio».

Ci si troverà, domenica 28 novembre e domenica 5 dicembre a partire dalle ore 14 alla chiesetta di S. Antonino a Mezzana, dove si fornirà tutto il materiale per decorare le vie dei due quartieri.

Un appuntamento con il quale non si può assolutamente mancare, per proseguire la tradizione. Anticipatamente, “gli amici degli addobbi” ringraziano tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa.