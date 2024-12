Alla Fondazione Molina di Varese inaugurato l’albero delle donazioni

In occasione del 150esimo compleanno, la Fondazione Molina di Varese ha presentato il suo “albero delle donazioni”. Si tratta di un’opera artistica originale e colorata esposta di fianco all’entrata della chiesa nel padiglione Macecchini, realizzata dall’artista Marco Carabelli coadiuvato dalla progettazione di Mauro Landoni e sotto la guida della Dott.ssa Giovanna Filazzola, responsabile del Servizio Psicopedagogico e Ufficio Relazioni con il Pubblico della Fondazione Molina.

L’albero, composto da 16 pannelli dipinti ad acrilico su cui sono stati inseriti i nomi dei benefattori in modo sobrio senza apparire come prevedono le regole del dono, celebra così i tanti donatori che hanno permesso la realizzazione delle palazzine o l’avvio di servizi per il benessere degli ospiti.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti Don Ernesto Mandelli, il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Michele Graglia e il direttore Marco Masini che hanno ringraziato l’artista per un’opera che ha anche il fine di ispirare futuri benefattori a suggello di un legame da sempre stretto tra la Fondazione Molina e la città.

Come sostenere Fondazione Molina: https://www.fondazionemolina.com/dona-ora/