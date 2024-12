Alle scuole medie di Cardano al Campo aperti i nuovi coloratissimi spazi didattici

Babbo Natale – insieme a PNRR, amministrazioni comunali e l’enorme lavoro dell’Istituto Comprensivo – porta nuove aule per la secondaria di primo grado “Montessori” di Cardano al Campo.

Con grande emozione e orgoglio, l’Istituto Comprensivo cardanese ha inaugurato nuovi, innovativi ambienti di apprendimento, un traguardo significativo che segna una pietra miliare nell’impegno dell’intera comunità scolastica per l’eccellenza educativa. Tutto questo davanti a rappresentanze di tutti coloro che partecipano alla vita dell’Istituto: studenti, genitori e comitato genitori, docenti, rappresentanti dell’amministrazione attuale e passate.

Un passo decisivo verso un futuro scolastico più moderno, dinamico e inclusivo: non si tratta solo di strutture all’avanguardia, ma di un investimento concreto sul futuro degli studenti dell’Istituto e, di riflesso, sul progresso della nostra società.

Con un iter partito nel 2022, i nuovi ambienti sono stati progettati secondo il modello DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento), che promuove un insegnamento attivo, collaborativo e personalizzato e si traduce in aule didattiche all’avanguardia, spazi dedicati all’arte e alla musica e aree tecnologiche dotate di dispositivi avanzati che preparano i nostri studenti alle sfide del mondo digitale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: gli arredi sono eco-compatibili, certificati CAM e DHNS, e ogni ambiente è equipaggiato con tecnologie di ultima generazione, tra cui monitor touch screen, connessioni internet ad alta velocità e dispositivi digitali per supportare l’apprendimento multimediale.

Alle tradizionali forbici d’inaugurazione si sono alternati rappresentanti delle istituzioni (il sindaco Lorenzo Aspesi e il predecessore Maurizio Colombo, assessori e consiglieri), dell’Istituto Comprensivo, del CCRR e i familiari della sindaca Laura Prati a cui è stata dedicata una delle aule.

I nuovi spazi delle scuole Montessori

Tra gli ambienti di apprendimento innovativi inaugurati ha riscosso grande entusiasmo da parte dei presenti l’aula immersiva, che offre esperienze didattiche coinvolgenti grazie all’utilizzo di realtà aumentata e virtuale.

Inoltre, sono stati creati spazi dedicati al pensiero critico e al confronto costruttivo, come le due aule Debate, dove gli studenti potranno sviluppare abilità oratorie e imparare a comunicare con argomentazioni solide.

L’aula Storytelling offrirà agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la narrazione, utilizzando tecnologie digitali per creare storie interattive.

Un altro spazio di grande valore è l’aula Z-Space, un laboratorio tecnologico che consente agli studenti di esplorare la realtà virtuale, la programmazione e la creazione di mondi digitali.

La mediateca, rinnovata e potenziata, diventa il cuore pulsante della ricerca e dell’approfondimento, con una vasta selezione di contenuti multimediali a disposizione degli studenti.

Questi spazi non sono stati pensati solo per gli studenti, ma anche per i docenti e le famiglie. Nuove aree sono state progettate per favorire la collaborazione tra insegnanti e per offrire ai genitori uno spazio accogliente in cui partecipare alla vita scolastica.

L’aula ricreativa

Un ulteriore motivo di orgoglio per la comunità scolastica è la creazione dell’aula ricreativa, un luogo pensato per il benessere e la socializzazione degli studenti. Questo spazio, fortemente voluto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), è stato intitolato a Laura Prati, ex sindaca del Comune di Cardano al Campo, tragicamente assassinata il 2 luglio 2013 nell’esercizio delle sue funzioni. L’intitolazione è un segno di riconoscimento per l’impegno di Laura Prati nella promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà.

L’inaugurazione di questi nuovi ambienti è il frutto di mesi di lavoro e collaborazione. Il dirigente scolastico, Prof.ssa Stefania Acquaviva, ha espresso il suo più sincero ringraziamento alla DSGA Federica Savoini, all’assistente amministrativo Patrizia Bruno, ai collaboratori scolastici e a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto.

Un particolare ringraziamento va anche al Consiglio di Istituto, che ha contribuito con la sua visione strategica alla trasformazione di questa idea in realtà, nonché all’Amministrazione Comunale che ha contribuito concretamente a rendere le infrastrutture sicure e belle.

La Prof.ssa Stefania Acquaviva ha concluso il suo intervento sottolineando che l’inaugurazione di questi nuovi spazi rappresenta solo l’inizio di una nuova avventura. L’obiettivo è garantire un’educazione di qualità, sempre più inclusiva e orientata al successo di ogni studente: «Questi ambienti di apprendimento rappresentano un’opportunità unica per i nostri studenti di esplorare, crescere e realizzare il loro potenziale. Siamo pronti a investire sul futuro delle giovani generazioni».

L’amministrazione comunale ha ribadito l’importanza dell’alleanza e collaborazione Scuola/Comune.

Bella la scelta dell’amministrazione che ha coinvolto non solo il sindaco Aspesi ma anche il predecessore (di altro colore politico) Maurizio Colombo, che aveva seguito il progetto dal 2022.

La nuova aula “scientifica” alla primaria Manzoni

Giovedì 12 dicembre, si è tenuta l’inaugurazione di un’altra aula, in questo caso presso la Primaria Manzoni, al “Cuoricino”, dedicata alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) con i robot Photon e tablet, per favorire la nascita e sviluppo di pensiero computazionale.