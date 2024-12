All’ospedale di Angera installata una nuova diagnostica radiologica scheletrica

È stata installata all’ospedale Ondoli di Angera la nuova diagnostica radiologica scheletrica, una macchina del valore economico di circa 140mila euro, al netto dell’IVA.

È in arrivo, invece, una nuova TAC per il Pronto Soccorso, del valore di oltre 250mila euro.

La macchina è già stata acquista ed è in corso la progettazione dei lavori necessari per installarla, compreso il potenziamento dell’impianto elettrico per supportare un’apparecchiatura dalle elevate potenzialità. L’installazione della TAC è in programma nel primo semestre del 2025.

Entro la prossima estate, infine, entrerà in funzione la nuova MOC, inserita del piano investimenti finanziato quest’anno da Regione Lombardia, per un valore di circa 40mila euro.