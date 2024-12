Antonio Rosati: “Oggi il Varese ha giocato contro l’arbitro. Bravi ragazzi, per noi è un punto guadagnato”

VARESE – BRA 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ANTONIO ROSATI (Patron Varese): Ero già d’accordo che sarei venuto io in sala stampa, anche per smorzare un po’ degli atteggiamenti di troppa esaltazione o depressione perché il club vuole avere un atteggiamento lineare. Oggi era una partita importante, ma non inizia o finisce nulla; al di là del risultato che è abbastanza neutro ho deciso di tenere io la conferenza lasciando il mister e la squadra sollevate da questa incombenza. Devo fare i complimenti al Bra perché è una buona squadra ma faccio grandissimi complimenti ai nostri ragazzi che anche in 10 hanno tenuto bene il campo ottenendo un ottimo pareggio. Oggi più che contro il Bra, il Varese ha giocato contro il Galiffi da Alghero. Tutti abbiamo visto la partita, il Varese sta dimostrando di voler fare un ottimo campionato. Mancano ancora tantissime partite ed è tutto aperto. Oggi per come si è messa è un punto guadagnato, peccato perché senza distorsioni o defezioni poteva finire in maniera diversa.

ROSATI: Siamo consapevoli della forza del club e della squadra e faremo ancora qualcosa sul mercato. I primi due acquisti saranno D’Iglio e Molinari che torneranno dagli infortuni. Siamo vigili senza aver obiettivi particolari e fino all’ultimo giorno ci possono essere sorprese. Riteniamo di aver fatto una buona squadra all’inizio e pensiamo che si possa arrivare fino in fondo. Ci sono tante squadre attrezzate, noi non siamo da meno e il campionato fino alla fine dirà la sua.

FABIO NISTICÒ (Allenatore Bra): Sicuramente è un buon pareggio: venire a Varese a fare punti è sempre positivo anche per l’ambiente ostico. Fino a che si è stati in parità numerica è stata una partita molto tattica con poche occasioni. Poi è chiaro che dopo il gesto di Gubellini la gara è cambiata, ma faccio i complimente al Varese per come si è adattata. Con i cambi ho cercato di vincerla, ho tolto subito gli ammoniti ed è chiaro che spiace perché abbiamo anche avuto le occasioni per chiuderla. Con serenità ci prendiamo questo pareggio. Oggi la cornice di pubblico è stata bellissima però penso che la corsa non sarà solo tra Bra e Varese, ma anche Vado e NovaRomentin proveranno a portare a casa il massimo.