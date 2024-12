Big match per l’Amca Elevatori, in campo anche Gabriele Silva

Ci sarà anche Gabriele Silva nella Amca Elevatori che, pur solo alla terza giornata del campionato, disputerà un confronto già determinante in chiave playoff della Serie B di basket in carrozzina. Il bomber biancorosso si è preso un anno sabbatico dallo sport ma dopo aver dato la disponibilità a giocare qualche partita, ha scelto proprio il big match di sabato 7 dicembre per l’esordio stagionale.

Al PalaCusInsubria (dalle 16,30) Varese ospiterà la Nordest Castelvecchio, due delle tre formazioni più quotate del girone insieme a Vicenza: chi vincerà il confronto diretto si metterà nella migliore posizione per puntare al primo posto del raggruppamento, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai playoff.

Per entrambe le contendenti sarà anche la prima sfida di rilievo del campionato: l’Amca Elevatori ha travolto senza problemi Torino e Vicenza mentre la squadra di Gradisca d’Isonzo ha dominato il match con Trento per poi riposare nel weekend passato.

Oltre a Silva, i biancorossi di coach Zorzi torneranno a contare su Francesco Roncari, assente nel successo su Verona per un problema fisico ma recuperato per la gara di Sant’Ambrogio. Né l’uno né l’altro saranno al 100% ma senza dubbio sono due giocatori in grado di fare la differenza anche a scartamento ridotto. Silva in particolare andrà centellinato visto che si è allenato in rarissime occasioni.