Carta “Dedicata a te”, attenzione alle scadenze per non perdere il beneficio

I beneficiari della misura “Carta Dedicata a te” devono tenere a mente due scadenze cruciali per garantire il pieno utilizzo del contributo messo a disposizione dal Governo per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica.

Il primo pagamento, infatti, deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Questa carta elettronica, rilasciata da Poste Italiane, è una prepagata ricaricabile con un valore complessivo di 500 euro che deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

La “Carta Dedicata a te” può essere impiegata per l’acquisto di beni di prima necessità, con particolare attenzione ai generi alimentari, e per il rifornimento di carburante presso le imprese che hanno aderito alla convenzione. Questa flessibilità è pensata per venire incontro alle esigenze quotidiane delle famiglie in stato di bisogno.

Chiunque necessiti di ulteriori dettagli o chiarimenti relativi all’attuazione di questa misura può consultare la pagina ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, accessibile al seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21665 ​​