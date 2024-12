Castiglione Olona illumina il Natale con la Fiaccolata e la magia dei fuochisti

Le luci delle fiaccole, i sorrisi dei volontari, le risate entusiaste dei bambini e, intorno a tutto questo, le luci del tramonto che rendevano l’atmosfera del borgo di Castiglione Olona ancora più suggestiva.

Galleria fotografica Fiaccole e giochi di fuoco a Castiglione Olona 4 di 26

Per il venticinquesimo anno, la Pro loco ha dato vita alla fiaccolata di Natale e la popolazione non ha voluto perdersi questo appuntamento irrinunciabile del mese di dicembre.

Sabato 14 dicembre centinaia di persone si sono incamminate con il sorriso sul volto per le vie del borgo partendo da piazza Repubblica, raggiungendo il centro storico, intrattenuti dalla musica sempre suggestiva regalata dal Corpo musicale Santa Cecilia. A garantire ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e Protezione civile, con lo sguardo attento, ma piacevolmente coinvolto dall’evento.

Una breve sosta sotto il Castello di Monteruzzo ha permesso di alzare lo sguardo e ammirare i fuochi d’artificio organizzati per l’occasione.

Poi, in centro, in una piazza Garibaldi vestita a festa per le festività natalizie, Mangiafuoco e i fuochisti matti, hanno scaldato l’atmosfera con i loro giochi di fiamme e luci. Divertito il pubblico e anche gli ignari spettatori che sono stati coinvolti nello spettacolo.

Bei momenti, dunque, per la comunità castiglione, che grazie a un lavoro di squadra fra Pro loco e Amministrazione comunale ha attinto alla recente tradizione per preparare il cuore di tutti alle prossime festività del Santo Natale.