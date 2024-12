Corso di origami a Brunello, un’occasione per imparare l’arte della piegatura della carta

La Pro Loco di Brunello organizza un Corso di Origami, un’opportunità unica per scoprire e approfondire questa antica arte giapponese. Il corso si terrà presso la Sala Polivalente in via dei Prè 2 e si articolerà in 4 lezioni, ciascuna della durata di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Date degli incontri:

11 gennaio

18 gennaio

1 febbraio

8 febbraio

Costi e modalità di iscrizione:

50€ per i soci della Pro Loco

60€ per i non soci

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 30 dicembre, contattando il numero 393.9252919.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Pro Loco: www.prolocobrunello.org.