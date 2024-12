Cosa mangia un’alpinista prima di scalare il K2? A Tradate terzo incontro su alimentazione e sport

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati alla salute e al benessere con il terzo incontro del “Health Day: alimentazione e sport”, in programma giovedì 12 dicembre alle ore 20:30 a Villa Truffini, in Corso Bernacchi 2, Tradate.

La serata vedrà come protagonista d’eccezione Cristina Piolini, alpinista di fama internazionale, che racconterà la sua incredibile esperienza sulle vette più alte del mondo. Tra le sue imprese figurano la scalata in stile alpino di Everest, Manaslu e le avventure in Antartide, oltre alla recente partecipazione alla spedizione del CAI sul K2. Un’occasione unica per scoprire come si prepara un’atleta di tale livello per affrontare sfide estreme.

Accanto a lei, tre esperti condivideranno il loro sapere su alimentazione e sport: Chiara Tontodonati, responsabile di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale di Tradate; Patrizia Imperiali, dietista dell’Ospedale di Tradate; Donatello Floris, coach trainer specializzato in camminata metabolica.

L’evento sarà moderato da Paola Cafarelli e si concluderà con un aperitivo offerto dalla Cooperativa Sociale Baobab.

Il “Health Day” rappresenta un’importante occasione per approfondire la connessione tra alimentazione e attività sportiva, grazie alla condivisione di esperienze e consigli pratici da parte di esperti del settore. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Tradate, con il supporto dell’ASST Sette Laghi.