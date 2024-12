Dalla passione per la corsa nasce la nuova Asd San Quirico di Angera e Ranco

L’associazione podistica Asd San Quirico si presenta ai cittadini. Mercoledì 18 alle 20.45 in sala consiliare ad Angera è in programma una serata per conoscere questa nuova realtà sportiva di Angera e Ranco. Sarà inoltre possibile iscriversi come socio corridore al Team o semplicemente far parte della società come Socio Simpatizzante. Le finalità dell’iniziativa sono state illustrate dai fondatori Chiara Luisetti, Loris Fattore, Lorenzo Merli, Fausto Paganini, Roberto Cecchetto, Massimo Scalercio, Andrea Bascialla: «Quello che ci unisce da tanti anni, oltre all’amore per la corsa è la passione per i valore sani dello sport. ci conosciamo da tanto tempo ed abbiamo condiviso tantissimi km assieme, tutti di corsa….. Vediamo nel podismo uno sport alla portata di tutti, da chi vuole “semplicemente” rimaner in forma a chi ha ambizioni di grandi risultati sportivi».

La prima iniziativa organizzata dal gruppo è in perfetto clima natalizio: sabato 21 si terrà la “Babbo run” (qui la locandina con i dettagli), una camminata/corsa sotto l’Allea, col patrocinio del Comune di Angera e la collaborazione del Comitato Genitori e della Nuova Pro Loco di Angera. La manifestazione sarà un momento gioioso, non una corsa competitiva, sarà aperta a tutti, bimbi, adulti, famiglie, corridori o semplicemente chi vuol farsi una passeggiata in riva al lago, sarà un momento di allegria che terminerà con un ristoro per tutti i partecipanti

Nel 2025 prevediamo di organizzare due manifestazioni sportive sul territorio: Corri sotto la Rocca (già inserita nel circuito del Piede d’oro Varesino) e la corsa della Bruschera (in concomitanza con la festa rionale ed in collaborazione con l’associazione Amici della Bruschera).