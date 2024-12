Due gare per finire l’anno: al Varese servono 6 punti

Passato il big match contro il Bra (leggi qui), con un punto in rimonta che ha lasciato le distanze invariate dalla vetta – un risultato quindi tutto sommato interlocutorio – il Varese sa di dover chiudere al meglio il 2024. Per terminare il girone d’andata e l’anno solare mancano due gare dalle quali i biancorossi dovranno spremere sei punti. Fare bottino pieno è obbligatorio per non concedere ulteriore margine non solo al Bra capolista, ma anche alle dirette concorrenti per le posizioni di vertice, sempre più agguerrite.

ULTIMA TRASFERTA

Il prossimo impegno sarà a Cairo Montenotte, nell’entroterra ligure, per l’ultima trasferta dell’anno solare. Contro la Cairese si giocherà domenica 15 dicembre (ore 14.30), una gara insidiosa anche logisticamente, per affrontare una squadra ferita dopo la sconfitta 3-0 subita a Imperia e desiderosa di riscattarsi. Neopromossa dall’Eccellenza ligure, i gialloblù stanno passando un periodo poco positivo e, nonostante il cambio in panchina con Marco Nappi al posto di Riccardo Boschetto a fine ottobre, la squadra non è riuscita a risollevarsi. L’unica vittoria nelle ultime dodici gare di campionato resta quella contro un ridimensionato Albenga. I risultati latitano – anche a causa dell’assenza per infortunio del capocannoniere Gueye – ma la Cairese ha saputo dare il meglio contro le squadre di alta classifica fermando sullo 0-0 il Bra e battendo il Vado 2-1. Era la quinta giornata e da quel momento però la stagione dei liguri è cambiata in negativo, con – come anticipato – una sola vittoria e appena 7 punti conquistati.

DUE GIORNATE A GUBELLINI

Chi ha finito anzitempo il 2024 è Matteo Gubellini. L’attaccante, espulso contro il Bra, ha ricevuto due giornate di squalifica che gli faranno così perdere le ultime partite in programma. Il giudice sportivo ha comminato una giornata di stop anche per l’allenatore della Cairese Marco Nappi che non sarà in panchina contro il Varese. Per i gialloblu mancherà anche il centrocampista Filippo Turone, a sua volta squalificato.

RIGORI CONTRO

Alla conferenza stampa nel dopo partita contro il Bra si è presentato il patron biancorosso Antonio Rosati, che ha espresso a chiare parole il disappunto per l’arbitraggio. Visione soggettiva od oggettiva, restano i dati a dire che nelle ultime tre giornate il Varese ha subito tre calci di rigore contro. Ingenui, netti o inventati – lasciamo a voi il giudizio – è un dato che balza all’occhio e deve far riflettere. Se da un lato i difensori varesini dovranno avere maggior premura negli interventi, dall’altro resta evidente che la squadra in questo momento non abbia particolare “fortuna” nelle scelte arbitrali. Vedremo se le parole di Rosati avranno avuto effetto.