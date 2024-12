È Leonardo il primo Sindaco dei ragazzi di Varese città

È stato eletto oggi, venerdì 6 dicembre, il primo Sindaco dei ragazzi di Varese città: si chiama Leonardo Pedroni e frequenata la 2H (indirizzo europeo) della secondaria di primo grado Vidoletti.

A consegnargli la fascia tricolore e a invitarlo alla prossima seduta del Consiglio comunale (proprio quella sul bilancio) è stato il sindaco Davide Galimberti. Con lui l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e la garante dei diritti per l’infanzia del Comune di Varese, Laura Caruso.

È stata proprio Caruso a spingere perché il capoluogo entrasse nella rete provinciale dei Consigli comunali dei ragazzi, coordinata dall’insegnante Filippo Tomasello (pure presente alla proclamazione), del IC di Viggù, capofila dell’iniziativa. Oltre al IC Varese 3 Vidoletti, in città hanno aderito all’iniziativa anche IC Varese 1 Don Rimoldi e IC Varese 2 Pellico.

LA MIA VOCE IL VOSTRO FUTURO

Leonardo, candidato sindaco della lista “La mia voce il vostro futuro”, è stato eletto con 121 voti espressi nel seggio allestito nella biblioteca scolastica. Il suo programma ha messo al primo punto la manutenzione straordinaria della scuola e l’acquisto di nuovi attrezzi per la palestra e rastrelliere con lucchetti per le biciclette, oltre alla pulizie del giardino scolastico e l’installazione di macchinette per poter acquistare delle merende in più quando la fame morde.

Il neo eletto sindaco si è impegnato però a portare avanti anche alcune idee delle altre liste. Ad esempio Efrata Daniel, candidata sindaco della lista Le parole sono ponti aveva proposto di dare piccoli incarichi di responsabilità ad ogni studente e di trovare degli sponsor per acquistare degli armadi, dando modo così agli alunni di lasciare parte del materiale a scuola e alleggerire quindi gli zaini “che sono pesantissimi”, ha detto. Concorde su questo anche Cloe Zanotti, candidata sindaco per la lista Obiettivo futuro, che ha proposto anche un concorso per la merenda più sana con premi in materiale di cartoleria.

TRE SINDACI DEI RAGAZZI PER VARESE

«Eleggere il Sindaco dei ragazzi dà agli studenti la possibilità di riflettere sulla democrazia, sull’importanza del voto e sulla necessità di impegarsi per il bene di tutti, sperimentando una vera e propria campagna elettorale», ha raccontato soddisfatta Filomena Margherita Cannito, insegnante responsabile del progetto alla Vidoletti. A sostenere l’iniziativa è anche la preside del IC VArese 3 Silvia Sommaruga, che pure ha partecipato alla proclamazione del sindaco dei ragazzi.

Nelle prossime settimane anche i ragazzi degli istituti comprensivi Varese 1 e Varese 2 eleggeranno il loro Sindaco dei ragazzi. I sindaci dei ragazzi di Varese saranno quindi tre e sceglieranno tra loro un Sindaco dell’area metropolitana di Varese, una sorta di portavoce che porterà le ragioni dei ragazzi della città all’attenzione del Consiglio comunale “dei grandi”.