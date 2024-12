Eurotek in trasferta a Bergamo: sfida tra squadre che vogliono continuare a stupire

Dopo aver osservato un giro di riposo in campionato, indotto dalla partecipazione di Conegliano al mondiale per club (vinto dalle venete), la Eurotek Busto Arsizio si appresta a tornare in campo per un turno importante e delicato, in programma nel pomeriggio di Santo Stefano.

La UYBA sarà infatti ospite di Bergamo giovedì 26 (dalle 15,30) per un match che si disputerà al PalaFacchetti di Treviglio con almeno una cinquantina di tifosi ospiti sugli spalti. L’incontro mette di fronte le bustocche, quinta forza del campionato, e le orobiche attualmente seste: le due formazioni sono divise da appena due punti (26 contro 24) con Bergamo che all’andata espugnò il taraflex di viale Gabardi acuendo la crisi delle Farfalle, allora affidate a Caprara.

Quel “quadro” però è radicalmente cambiato: Busto da allora ha tenuto un ritmo da altia classifica centrando pure la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e si è messa, seppure di poco, davanti alla squadra del grande ex Carlo Parisi. Lualdi e compagne non hanno comunque “staccato la spina” nei giorni scorsi e si stanno continuando ad allenare – Natale compreso – in vista del match di Treviglio e del già citato incrocio in gara unica di Coppa con Novara, previsto il 29 dicembre in Piemonte.

Non è azzardato dire che Busto e Bergamo siano state le due maggiori sorprese del girone di andata e anche questo è un punto interessante alla vigilia del confronto diretto. Coach Enrico Barbolini non dovrebbe avere problemi di formazione e, piuttosto, è concentrato nel mantenere alto lo stato di forma visto nell’ultimo periodo. Piva e compagne si troveranno di fronte un sestetto che prevede la ex Vittoria Piani in diagonale con la palleggiatrice americana Evans. Le bande titolari sono Montano e Mlejnkova mentre al centro operano Manfredini e Strubbe; Martina Armini invece è il libero.

«Sarà una partita molto complicata perché anche loro si sono dimostrate fin qui una squadra solida e piena di sorprese – è il commento di Francesca Scola, palleggiatrice bustocca – All’andata non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco e abbiamo trovato un’avversaria ben organizzata. Mi aspetto una bella sfida cui dovremo dare massima concentrazione, perché ci sono in palio punti importanti. Stiamo lavorando bene in palestra e dovremo essere brave ad esaltare ancora una volta i nostri punti di forza nel gioco».

Volley Bergamo 1991 – Eurotek UYBA Busto Arsizio Bergamo: 3 Adriano, 5 Carraro, 7 Bolzonetti, 8 Strubbe, 9 Mistretta (L), 10 Armini (L), 11 Farina, 13 Evans, 15 Manfredini, 16 Mlejnkova, 22 Alcantara, 23 Stampatti (L), 24 Crevenna, 26 Montalvo. All. Parisi.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

PROGRAMMA: Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cda Volley Talmassons Fvg; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Honda Olivero Cuneo; Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Bergamo – Eurotek Uyba Busto Arsizio;

Smi Roma Volley – Numia Vero Volley Milano.

CLASSIFICA: Conegliano 39 (13 – 0); Scandicci 33 (11 – 3); Novara 30 (11 – 3); Milano 28 (10 – 3); BUSTO ARSIZIO 26 (9 – 4); Bergamo 24 (8 – 6); Chieri 23 (9 – 5); Vallefoglia 18 (5 – 9); Pinerolo 15 (5 – 8); Firenze 14 (5 – 9); Perugia 11 (3 – 11); Roma 10 (3 – 11); Talmassons 9 (2 – 12); Cuneo 8 (2 – 12).