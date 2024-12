Gli sportelli SOS Liste d’Attesa dal direttore della Sette Laghi per i problemi del percorso di garanzia

Avevano denunciato i ritardi in una conferenza stampa pubblica convocando tutte le persone in attesa do un appuntamento sanitario. Le cose, però, secondo loro continuano a “non funzionare” e così hanno chiesto un incontro urgente al direttore dell’Asst Sette Laghi Giuseppe Micale che li riceverà giovedì prossimo 12 dicembre.

Sono le associazioni che hanno organizzato gli sportelli “SOS liste d’attesa”, 13 in provincia di Varese, per aiutare i cittadini a ottenere un appuntamento medico nei tempi previsti dalla normativa. Avviate un anno e mezzo fa, ottenevano risultati positivi nel 95% dei casi quando, dopo il cambio di responsabile, con la Sette Laghi la procedura si è inceppata.

Il nuovo responsabile unico aziendale dei tempi di attesa (RUA) ha introdotto il “percorso di garanzia”, una presa in carico interna all’azienda per ottenere gli stessi risultati : « Da allora, su 130 segnalazioni solo 10 hanno avuto risposta attraverso il “percorso di garanzia” che hanno messo a punto» aveva spiegato Roberta Bettoni della Cooperativa Lotta all’Emarginazione. Filippo Bianchetti di Medicina Democratica aveva parlato di un sistema che porta nel limbo: « L’azienda dice di avviare un percorso che, però, non porta da nessuna parte. Solo 10 utenti hanno avuto risposte l’appuntamento. Così le persone peggiorano la loro qualità della vita, aumentano le sofferenze fisiche e psichiche».

A quella denuncia pubblica, la Sette Laghi aveva replicato spiegando che ogni mese vengono presentate circa 4.000 richieste di prestazioni ambulatoriali. Quando un utente si presenta in uno dei CUP di ASST Sette Laghi e non trova appuntamento nei tempi previsti dalla priorità indicata sull’impegnativa in nessuna sede presente sul territorio di ATS Insubria (provincia di Varese e provincia di Como), la sua richiesta viene inserita nel percorso di tutela: l’impegnativa viene quindi registrata e, a seconda della priorità, l’utente viene ricontattato per avere l’appuntamento nel rispetto dei tempi.

Le richieste che vengono inserite nel percorso di garanzia sono circa un terzo del totale. Di queste, i due terzi si sono tradotti in un appuntamento: tutte quelle con priorità maggiore, mentre per le prescrizioni con priorità basse è previsto più tempo per fissare l’appuntamento.

L’attività degli sportelli SOS Liste d’attesa è ormai rodata con ottimi risultati generali a parte alla Sette Laghi. L’auspicio dei volontari degli sportelli è quello di poter ricevere rassicurazioni in merito all’ applicazione della normativa in materia di tutela della salute dei cittadini e di ripristino della efficienza delle strutture sanitarie pubbliche, anche con il percorso di garanzia.