“Grazie a chi mi ha aiutata in via Bottini a Gallarate”

Ci sono gesti, seppur semplici, che possono sostenere oltre a una semplice aiuto. Ed è questo il caso: una nostra lettrice ci scrive per ringraziare chi l’ha aiutata nella giornata di giovedì 21 novembre in via Bottini a Gallarate. Un aiuto tanto gradito che ha pensato di rendere quel “grazie” condiviso su VareseNews.

Sono profondamente grata a tutte le persone che in data 21.11.2024 mi hanno soccorsa “ con Amore “ in via Bottini a seguito di una caduta.

Grazie per il tempo che mi avete dedicato che è stato fondamentale in un momento di grande difficoltà.

Queste parole servano da incoraggiamento a tutti coloro che in situazioni simili possano intervenire nelle loro possibilità perché qualsiasi tipo di aiuto, è sempre un contributo prezioso.