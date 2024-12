“Grazie ai medici e agli infermieri che hanno accompagnato mio papà nel suo ultimo cammino”

“Lo vide, si chinò, ne ebbe compassione e lo curò”

È ancora possibile incontrare il buon Samaritano sulle strade delle nostre città? Durante il ricovero di mio papà presso il reparto di medicina dell’Ospedale di Circolo di Varese al 3° piano Ovest degenza breve, abbiamo incontrato tanti buoni samaritani.

Non potremo mai dimenticare i volti di quelle persone, degli angeli, che hanno accompagnato il papà nel suo ultimo tratto di Cammino. Gli hanno voluto bene, ricoprendolo di tenerezza, una tenerezza inaspettata ed abbondante.

Persone che hanno avuto cura e attenzione anche per noi familiari, aiutandoci in tutti i modi, cercando di rendere più sereni questi momenti molto difficili.

Questi angeli hanno volti e nomi: Yana, Akima, Suada , Elisa, Sergjo e molti altri di cui non ricordiamo i nomi: meritano di essere menzionati perché troppo spesso e troppo velocemente il mondo dimentica chi fa del bene gratuitamente.

Grazie infinite a Christian Mongiardi, hai regalato al papà due anni supplementari di vita, tenendoti in costante contatto con noi, per correggere e personalizzare la terapia. Sei stato una presenza preziosa. Grazie

Grazie anche ad Alessandro Tuzi, negli ultimi giorni di vita del papà la tua delicatezza e vicinanza sono state un conforto amorevole dove poggiare la testa. Grazie per averci concesso tutto quello che sappiamo e che non dimenticheremo.

Un grande abbraccio a tutti

Fabio, Stefano e la mamma