I Giovani Democratici portano in consiglio comunale il diritto allo studio universitario

Il diritto allo studio universitario – borse di studio e misure a sostegno dei giovani e delle giovani di Varese – entra in consiglio comunale a Palazzo Estense dove è stata recepita una mozione proposta dai Giovani Democratici varesini di cui il primo firmatario è Luca Battistella.

«La Lombardia è una delle poche regioni in cui è vigente la così detta figura “dell’idoneo non beneficiario”, cioè uno studente meritevole di un sostegno economico da parte di Regione che gli permetterebbe di continuare gli studi ma che vede questo suo diritto negato dalla mancanza di fondi stanziati dalla giunta regionale» spiega Riccardo Tomaiuoli, segretario dei Giovani Democratici di Varese.

«Nel 2022/2023, la Regione ha coperto infatti solo il 13% del fabbisogno con fondi propri, costringendo gli atenei a integrare 40 milioni di euro di risorse proprie. Risorse che purtroppo – nonostante gli sforzi notevoli e ammirevoli delle università lombarde – non sono comunque bastate» conclude Tomaiuoli.

«Le conseguenze di questa situazione si riversano direttamente sui territori – prosegue il consigliere comunale Luca Battistella, presidente della commissione sport e politiche giovanili – Le risorse che gli atenei sono costretti a destinare al diritto allo studio vengono sottratte a progetti che potrebbero portare benefici significativi alle città, come lo sviluppo di infrastrutture, il potenziamento dei servizi agli studenti e l’incremento dell’attrattività degli atenei. Inoltre la riduzione del numero di borse di studio penalizza l’accesso all’istruzione universitaria, privando i Comuni di nuove generazioni di studenti che contribuiscono alla crescita culturale ed economica delle comunità locali e del Paese in generale».

«Per questi motivi insieme ai Giovani Democratici della Lombardia abbiamo deciso di presentare una mozione che impegna la Giunta Comunale ad attivarsi presso la Giunta Regionale affinché nel prossimo assestamento di bilancio siano stanziate risorse sufficienti per coprire integralmente il fabbisogno per il diritto allo studio universitario. Non possiamo restare indifferenti: dobbiamo essere al fianco degli studenti, delle famiglie e delle nostre università».