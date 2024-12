I lavori al viadotto e le maxicode tra Varese e Malnate, ora è anche caso politico

Giorni da incubo per il traffico nell’area Est della città di Varese, con ripercussioni verso Malnate, Vedano e Cantello, per un intervento urgente di manutenzione al viadotto autostradale dell’A60 Pedemontana. Un problema “esploso” nel mezzo dell’intenso periodo pre-natalizio, che ora diventa anche un “caso” politico.

Perché i problemi derivano da un cantiere sulla Pedemontana, opera simbolo delle infrastrutture made in Lombardia, gestita da una società proprietà in gran parte al 63% proprio della Regione.

Ed è per questo che il Pd varesino vede una responsabilità del centrodestra, rispetto all’opera inaugurata dieci anni fa esatti (gennaio 2025): «Siamo dalla parte dei varesini che in questi giorni stanno facendo lunghe code nella parte est della nostra città per lavori al viadotto sulla Pedemontana» dicono Manuela Lozza e Alessandro Pepe, esponenti della segreteria PD di Varese.

«La società – dicono dal Pd – ha confermato che questi disagi derivano da gravi errori di progettazione che mettono a rischio la stabilità del viadotto della faraonica opera targata Lega e centrodestra, peraltro uno dei tratti a pagamento più cari del panorama autostradale».

«Spiace constatare – attaccano ancora Lozza e Pepe – che i consiglieri leghisti, tra cui sono presenti anche esponenti regionali, sempre solerti a ispezionare cantieri e opere, ad esempio quello della rotonda di Largo Flaiano, continuino a stare in silenzio dinanzi a un disagio vero che il loro partito e la loro coalizione di centrodestra stanno causando ai varesini. Dopo la norma anti-Varese che ha privato la città di 4 milioni di euro, un’altra conferma della distanza tra il centrodestra e gli interessi dei cittadini».

Due mesi di lavori previsti

Stando alla comunicazione di Autostrada Pedemontana, i lavori di messa in sicurezza dovrebbero durare due mesi, dall’annuncio a inizio dicembre. Uno scenario con cui si dovrò convivere per diverse settimane, anche se sicuramente l’impatto più problematico si presenta in questa fase pre-natalizia.