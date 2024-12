Incubo traffico: i lavori al viadotto di Vedano mandano in tilt la viabilità a est di Varese

Giorni difficili per chi si sposta in auto nella zona est di Varese, in particolare verso Vedano Olona e il Ponte di Vedano. I lavorio in corso un tratto della carreggiata ovest della tangenziale A60 di Varese (provenienza da Malnate in direzione della A8), sta avendo ripercussioni pesanti sulla viabilità già appensantita in questi giorni dal fisiologico aumento del traffico legato al periodo prenatalizio.

Risultato: lunghe code che, soprattutto nelle ore di punta del rientro serale, bloccano il traffico non solo sulla A60 ma anche su viale Belforte, sulla statale 342 che collega alla Valceresio e sulla Sp3 che porta al valico del Gaggiolo.

Quasi impossibile trovare strade alternative, dal momento che i rallentamenti riguardano direttrici della viabilità che difficilmente possono essere bypassate, anche da chi conosce bene le scorciatoie.

«Questo è quello che noi lavoratori dobbiamo sopportare tutti i giorni per la chiusura di 100 metri di strada pedemontana – commenta la nostra lettrice Francesca che ci ha mandato la foto dell’articolo – La cosa “divertente” è che nessuno sta lavorando su quel tratto di strada e hanno preventivato due mesi di chiusura. Possibile che nessuno dica niente? E la pedemontana è comunque a pagamento entrando dopo la deviazione».

Le operazioni di manutenzione proseguiranno per un periodo di circa due mesi.